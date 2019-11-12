В «Северный поток-2» вливаются иски

Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», предпринимает очередную попытку оспорить изменения в газовую директиву ЕС, которая может помешать загружать газопровод в полном объеме. В этот раз оператор решил действовать через арбитраж ad hoc, предъявив претензии напрямую к Евросоюзу в рамках договора к Энергетической хартии. В компании считают, что изменения в газовую директиву нарушают общее положение хартии, запрещающее дискриминировать отдельные инфраструктурные проекты. По мнению юристов, у «Газпрома» есть шансы на успешное оспаривание, но процесс может растянуться на три-четыре года.

Nord Stream 2 AG (100-процентная структура «Газпрома») уведомил об инициировании арбитража ad hoc (создается для рассмотрения конкретного спора) по правилам ЮНСИТРАЛ против ЕС на основе договора к Энергетической хартии (ДЭХ). По сообщению Nord Stream 2 AG, разбирательство инициировано 26 сентября. Энергетическая хартия — одно из наиболее известных международных соглашений о защите инвестиций. Nord Stream 2 AG является резидентом Швейцарии, которая находится в числе стран, присоединившихся к хартии.

Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 (поощрение, защита и режим капиталовложений) и 13 (экспроприация) ДЭХ, приняв дискриминационные, по мнению компании, поправки к газовой директиве.

Как заявили “Ъ” в проектной компании, в иске она требует отменить эти поправки.

Речь идет об изменениях, которые создают новый режим регулирования для морских газопроводных проектов в ЕС из третьих стран. В случае «Северного потока-2», который выходит из России и приходит в Германию, 54-километровый участок газопровода у берегов ФРГ подпадает под требование о либерализации, то есть владельцем и оператором трубы должны быть разные юрлица.

При этом для газопроводов, введенных в эксплуатацию до 23 мая 2019 года, предусмотрена простая процедура получения исключений. Nord Stream 2 AG неоднократно заявлял, что изменения в газовую директиву создают необоснованные преференции одних инфраструктурных проектов по отношению к другим, а «Северный поток-2» должен относиться к «старым» проектам, поскольку на момент принятия изменений инвестиции в него уже будут завершены. Сейчас также в суде ЕС рассматривается иск Nord Stream 2 AG к Еврокомиссии, в котором компания просит аннулировать изменения в газовую директиву.

Хартия предусматривает различные механизмы разрешения споров, из них наиболее комфортный для инвестора — арбитраж ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ. Всего с 2001 года было 128 споров по Хартии, из них только десять арбитражем ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ. «По общему правилу, решение этого арбитража является окончательным, но теоретически его можно оспорить в госсуде по месту проведения арбитража (обычно это Гаага)»,— говорит партнер юрфирмы Trubor Кирилл Труханов. Советник юрфирмы Norton Rose Fulbrigh Андрей Панов отмечает, что дело по иску Nord Stream 2 AG — первое известное инвестиционное дело против ЕС, обычно требования подаются против одного конкретного государства.

По времени рассмотрения спора стоит ориентироваться на три-четыре года, указывает Андрей Панов.

«О шансах компании говорить сложно — тут все зависит от того, кто будет арбитрами,— рассуждает Кирилл Труханов.— Обычно инвестор предлагает своего арбитра, государство (если соглашается участвовать в разбирательстве) выбирает другого и они совместно выбирают третьего. Если эти двое не договорятся, то есть специальный механизм выбора третьего арбитра».

«Не факт, что Nord Stream 2 AG удовлетворится выплатой компенсации, ведь компании важно, чтобы газопровод эксплуатировался на полную, так что, возможно, стороны в итоге договорятся, особенно учитывая, что сам проект оценивается во многие миллиарды, компенсация может быть огромной»,— полагает Андрей Панов. Он напоминает, что попытки инвесторов заставить государство отменить изменения регулирования уже были, хотя арбитраж по разным причинам всегда выбирал присуждение компенсации, но при этом не признавалась невозможность заявления инвестором такого требования. Андрей Панов приводит пример наиболее известных споров по Энергетической хартии, из последних — дело шведской Vattenfall против Германии, начатое после введения запрета на использование атомных электростанций в стране. Дело было инициировано в 2012 году и все еще тянется, а сумма требований превышает $5 млрд. Он также напоминает о ряде споров энергетических компаний против Испании в связи с изменением правил по возобновляемой энергии (прежде всего, солнечной), шесть последних дел Испания проиграла.

Между тем Nord Stream 2 AG необязательно ждать завершения спора с ЕС, чтобы добиться своего. Так, компания-оператор с весны активно намекала, что попытки Дании затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2» могут привести к подаче судебного иска. В итоге датский регулятор в конце октября разрешил строительство газопровода.

Татьяна Дятел, арбитражная группа