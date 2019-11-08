Бориса Мазо запросили в Испанию для России Бывший чиновник Минкульта освобожден в Австрии под залог

Земельный суд Вены по уголовным делам освободил под залог в €25 тыс. бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта России Бориса Мазо. Его экстрадиции добиваются власти Испании, заподозрившие экс-чиновника в отмывании денег. По данным “Ъ”, информацию об отмывании им предоставила Генпрокуратура России.

Бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо, заочно обвиняемого Следственным комитетом России в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, полиция Австрии задержала в минувший четверг. В Вене, как стало известно “Ъ”, господин Мазо проживал и проходил лечение на протяжении всего 2019 года. Поводом же для его задержания стало обращение властей Испании, заподозривших экс-чиновника в отмывании похищенных денег путем приобретения виллы за €4 млн в Марбелье.

Основанием же для этого запроса стало обращение из Генпрокуратуры России, которая потребовала выдачи господина Мазо, указывая, в частности, что он мог отмывать похищенные на родине деньги в этой стране.

В ходе судебного допроса, по словам адвоката господина Мазо Владислава Мусияки, выяснилось, что приобретенное в 2015 году в Марбелье жилье на самом деле не стоит €4 млн и неизвестно, откуда эта цифра взялась. В связи с необоснованностью обвинения, полагает защита, суд и освободил господина Мазо под залог.

«Для принятия решения (об экстрадиции или отказа в ней.— “Ъ”) австрийскому суду понадобится несколько дней с учетом изучения представленных испанскими полицейскими материалов»,— сказал господин Мусияка.

Напомним, Борис Мазо, заочно обвиняемый в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 210 и ст. 159 УК), находится в розыске с весны 2018 года. Он заочно арестован Басманным райсудом на два месяца с момента задержания в РФ или выдачи из другого государства. Лидером ОПС следствие считает бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, который содержится под домашним арестом.

Юрий Сенаторов