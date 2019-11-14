США и Турция не знают, как быть с российскими комплексами Президенты двух стран договорились решать проблему С-400

Встреча президента США Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом закончилась без видимых успехов. Тем не менее оба лидера обязались решить вопрос с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. “Ъ” попытался разобраться, каким может быть это решение, притом что поставки ЗРС Анкаре уже начались.

«Приобретение Турцией продвинутого российского вооружения вроде комплексов С-400 создает для нас очень серьезные проблемы, которые мы постоянно обсуждаем. Мы говорили об этом сегодня, мы будем говорить об этом в будущем, и, надеюсь, мы сможем решить этот вопрос»,— заявил Дональд Трамп после разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, решение вопроса поручено главам дипломатий двух стран.

Напомним, соглашение о поставках российских ЗРК в Турцию было заключено в сентябре 2017 года и уже летом 2019-го начались первые поставки.

Передача вооружений привела к конфликту Анкары и Вашингтона: США исключили Турцию из проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35 и разработали проект санкций, которые пока, однако, не введены.

Тем не менее турецкие власти не обнародовали планов по выходу из ситуации.

Эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник считает, что Анкара в любом случае попытается найти решение проблемы, поскольку не может позволить себе пойти на полный разрыв отношений с Западом в военной сфере. «Турция зависит от США и ЕС в вопросе поставки комплектующих, высокоточных боеприпасов, агрегатов для беспилотников и кораблей собственного производства»,— уточнил в разговоре с “Ъ” господин Крамник.

Что касается практических мер, то Турция может пообещать не включать российские комплексы С-400 в единую систему обмена информацией — это позволит успокоить американцев, опасающихся, что российские эксперты смогут получить доступ к системам НАТО. У комплекса есть возможность действовать автономно.

С этой точкой зрения согласен и замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По его словам, Турция может пойти на установку этих комплексов в одном районе страны, например вокруг Анкары, что и обеспечит ей безопасность, и станет значительным символическим шагом.

Тем не менее Илья Крамник отмечает, что такого рода обязательство трудно реализовать практически: чтобы контролировать отсутствие подключения С-400 к общей системе, необходимо постоянно осуществлять мониторинг ее использования. То есть американские специалисты должны будут постоянно присутствовать в местах развертывания С-400. На это, по словам эксперта, вряд ли пойдут и Вашингтон, и Анкара. Верить на слово в этом вопросе сложно: учитывая технологическую продвинутость комплекса, подключение и отключение можно проводить практически одномоментно.

Другой вариант разрешения конфликта предложил господин Макиенко — он рассказал о возможности передачи комплексов третьей стороне, например Азербайджану. Подобный прецедент в истории был: в 1996 году Россия заключила договор на поставку Кипру двух дивизионов С-300, но после критики со стороны Турции комплексы были переданы Греции, с которой у островного государства общая оборонная политика, для установки на Крите. Илья Крамник считает такой вариант маловероятным, потому что у Турции такого близкого партнера нет.

Вариант отказа Анкары от закупки комплексов и возвращения их Москве оба эксперта назвали практически невозможным, поскольку это приведет к резкому ухудшению отношений Турции с Россией.

«Для реализации турецкого заказа были задействованы дополнительные мощности, российская армия получила свои системы несколько позже плана, турецкий контракт сломал весь график производства»,— уточнил Константин Макиенко, отметив, что Россия в этом случае будет вправе потребовать компенсацию за нарушение условий договора.

Об отсутствии намерений отказаться от комплексов заявил и сам турецкий лидер. «Отказ от российских С-400 в пользу американских комплексов Patriot даже не обсуждается. Мы можем купить и Patriot, и С-400 вместе»,— заявил Реджеп Тайип Эрдоган на борту правительственного самолета по пути из Вашингтона.

Алексей Наумов