Президент Боливии назвал протесты из-за итогов выборов попыткой госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес созвал пресс-конференцию, на которой объявил о попытке государственного переворота в стране. Так он назвал протесты несогласных с итогами выборов.

«Я созвал эту пресс-конференцию, чтобы объявить народу Боливии и всему миру, что в стране происходит государственный переворот. Он был подготовлен правыми силами при международной поддержке»,— сказал господин Моралес (цитата по «РИА Новости»).

По итогам подсчета более 95% голосов, действующий президент лидирует с 46,85% голосов. Его конкурент, бывший президент Карлос Меса проигрывает с 36,74%. Чтобы победить без второго тура, достаточно 10% преимущества. Из-за предварительных итогов голосования в стране начались протесты. Сам господин Меса не признает победу действующего главы государства.

Всего в президенты баллотировались девять человек. Господин Моралес возглавляет государство 14 лет. Карлос Меса занимал пост президента в 2003–2005 годах.