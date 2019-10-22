В Боливии начались протесты после оглашения результатов выборов

Акции протеста начались в нескольких городах Боливии после оглашения предварительных итогов президентских выборов в стране. Как передает AP, группы боливийцев выступили в поддержку побеждающего на выборах действующего президента Эво Моралеса. Их оппоненты поддерживают оппозиционного политика бывшего президента Боливии Карлоса Меса. В некоторых регионах страны вспыхнули волнения, в Ла-Пасе полиция применила слезоточивый газ, пытаясь подавить беспорядки.

Министр внутренних дел Карлос Ромеро предупредил оппозицию, что «они должны взять на себя ответственность за насилие, которое вызывают их заявления». Ранее Карлос Меса предупреждал, что могут быть «манипуляции с голосованием, чтобы помешать проведению второго тура» выборов, и призвал граждан «провести битву в защиту голосования». По его мнению, чиновники пытались помочь Эво Моралесу избежать второго тура, в котором он мог проиграть объединенной оппозиции.

Напомним, после подсчета 95,42% голосов избирательная комиссия сообщила, что за действующего президента Боливии Эво Моралеса проголосовало 46,86%. Его основного соперника, экс-президента Карлоса Месу, поддержало 36,73% избирателей. Согласно боливийскому законодательству, чтобы избежать второго тура выборов, необходимо преимущество одного из кандидатов в 10%.

Всего на пост президента претендует девять кандидатов. Господин Моралес управляет страной последние 14 лет. Господин Меса занимал президентский пост с 2003 по 2005 год.