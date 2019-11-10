Армия Боливии проводит операцию по нейтрализации вооруженных группировок

Боливийские ВС проводят воздушные и наземные операции для «нейтрализации» вооруженных группировок, действующих вне закона, сообщает Reuters со ссылкой на заявление. О каких группировках идет речь, не указывается.

Операции проходят на фоне протестов, охвативших страну после победы президента Эво Моралеса на выборах в октябре. Их результаты вызвали сомнения. Организация американских государств выступила с заявлением о том, что проверка выявила нарушения на них. Господин Моралес ранее согласился на новые выборы и изменения в электоральной системе.

Основной соперник Эво Моралеса на выборах Карлос Меса, занявший второе место, не признал их итоги. Президент Боливии назвал протесты попыткой госпереворота и отказался уходить в отставку.