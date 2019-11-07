Бывший мэр Каспийска привлечен к земельному делу

Бывший мэр дагестанского Каспийска Джамалудин Омаров пополнил список политических тяжеловесов республики, ставших фигурантами уголовных дел. В четверг в мэрии города прошли обыски в рамках расследования уголовного дела, возбужденного накануне Следственным комитетом России (СКР). Господин Омаров заподозрен в превышении должностных полномочий. Фигурантами дела могут стать и другие чиновники городской администрации.

Как стало известно “Ъ”, новое уголовное дело стало результатом работы сотрудников службы экономической безопасности республиканского управления ФСБ. Силовики занялись проверкой документов о выделении принадлежащих городской администрации земельных участков, относящихся к 2012–2014 годам.

Еще в середине октября фигурантом сразу двух уголовных дел стал главный архитектор Каспийска Ахмед Махов. Следователи выяснили, что в 2012 году он незаконно выдал разрешение на строительство девятиэтажного многоквартирного дома сроком до 31 декабря 2014 года, а в 2014 году неправомерно продлил срок его действия еще на год. Господин Махов был обвинен в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и находится с тех пор под подпиской о невыезде.

Джамалудин Омаров возглавлял городскую администрацию с декабря 1998 года, а в 2014-м добровольно покинул пост мэра Каспийска, уступив кресло своему зятю Магомеду Абдулаеву.

Еще в 2010 году, выяснили следователи, он незаконно подписал постановление «О предоставлении Шахабасову М. М. в аренду земельного участка» сроком на 49 лет. Участок площадью три гектара был предназначен для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией в районе территории яхт-клуба. При этом постановление было датировано декабрем 2002 года.

На основании этого постановления управление имущественных и земельных отношений городской администрации заключило в декабре 2012-го договор аренды земельного участка до декабря 2059 года. Кадастровая стоимость участка превысила 42 млн руб.

В четверг на допрос в управление СКР были доставлены несколько сотрудников мэрии Каспийска, в том числе заместитель главы города Заур Римиханов. Во второй половине дня он вернулся на свое рабочее место. Однако не исключено, что список фигурантов дела может пополниться новыми именами — по предварительным данным следствия, господин Омаров действовал «единым умыслом с другими неустановленными должностными лицами администрации».

После ухода в отставку Джамалудин Омаров был избран депутатом городского собрания Каспийска, и срок его полномочий истечет лишь в сентябре следующего года. Поэтому решение о возбуждении уголовного дела в отношении него принималось руководителем республиканского следственного управления СКР Олегом Потаниным.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ, которая предусматривает наказание от штрафа в 100 тыс. руб. до лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В конце октября 2017 года силовики провели обыски у Джамалудина Омарова и руководителей министерства образования. Следственные действия были связаны с хищением 88 млн руб. при строительстве школы в Каспийске. Несколько месяцев спустя министр образования Шахабас Шахов стал фигурантом уголовного дела, а господину Омарову никаких претензий предъявлено не было.

В этом году общественники Каспийска устроили несколько акций протеста против строительства отеля в прибрежной зоне, в сентябре митинг против градостроительной политики мэрии собрал около 150 человек.

74-летний Джамалудин Омаров — одна из самых заметных фигур на политической арене Дагестана последних двадцати лет. Он считается одним из лидеров влиятельного в республике, но фактически разгромленного в результате кампании декриминализации «мекегинского клана». К этому клану причисляют бывших мэров Махачкалы Магомеда Сулейманова и Мусу Мусаева, бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова. Супруга Джамалудина Омарова Такибат Махмудова занимала в 2006–2013 годах должность госсекретаря Дагестана, брат — Магомед Омаров — в течение восьми лет был заместителем министра внутренних дел республики (убит в результате второго покушения в феврале 2005 года). Сам Джамалудин Омаров до назначения в администрацию Каспийска больше тридцати лет прослужил в органах МВД.

Юлия Рыбина, Махачкала