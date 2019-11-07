Кремль: нацпроект «Демография» призван изменить тренд на снижение численности населения

Переломить тенденцию снижения численности населения в России позволит нацпроект «Демография», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Счетная палата усомнилась в возможности достижения национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Последние четыре года в России ускоряется естественная убыль населения.

В 2019 году в России запущен нацпроект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

«Мы действительно находимся в так называемой демографической яме»,— констатировал господин Песков. По его словам, для преодоления этой негативной тенденции были специально разработаны нацпроекты. «Один из них, достаточно крупный, посвящен именно вопросам демографии»,— добавил он.

Напомним, в июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофическом» снижении численности населения. Естественная убыль населения менее чем за полгода составила 149 тыс. человек. Сейчас население России составляет 146,7 млн человек. Минэкономики прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года.

О том, почему в России не хватает мер поддержки рождаемости,— в материале “Ъ” «Демографии вырыли яму».