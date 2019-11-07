Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России. Их причиной является ускоряющаяся четвертый год подряд убыль населения.

Естественная убыль населения в январе—августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек, говорится в материалах ведомства, на них обратил внимание РБК. Естественный прирост был зафиксирован только в 17 субъектах РФ.

Численность постоянного населения на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года она сократилась на 52,5 тыс. человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 76%.

Напомним, Минэкономики прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года. При этом в 2020–2023 годах увеличению численности населения будет способствовать рост числа мигрантов. В Общественной палате РФ и Институте научно-общественной экспертизы пришли к выводу, что правительству нужно менять политику в демографии, поскольку принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Демографии вырыли яму».