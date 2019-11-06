ВГЭС прописали санаторный режим

Мэрия Воронежа вчера подвела итоги конкурса по продаже акций АО «Воронежская горэлектростеть» (ВГЭС, управляет примерно 70% электросетевых активов облцентра). Выиграла заявка от тамбовского АО «Санаторий "Энергетик"», дочерней структуры уже три года претендующей на актив госкомпании «Россети». Она до конца года должна будет заплатить за акции ВГЭС 1,53 млрд руб. Сделка не повлияет на работу предприятия с потребителями, рассчитывают эксперты.



Воронежские власти подвели итоги открытого конкурса по продаже принадлежащих муниципалитету 100% ценных бумаг ВГЭС 5 ноября. На конкурсе победило зарегистрированное в пригороде Тамбова АО «Санаторий "Энергетик"», принадлежащее ПАО «МРСК Центра», дочерней компании «Россетей». Как уточнили в мэрии, стоимость акций по итогам конкурса составила 1,53 млрд руб., эти средства санаторию выделила материнская компания.

Второй на открытом конкурсе стала заявка московского АО «Совместное предприятие “Энергосетьстрой”». Эта занимающаяся электромонтажными работами компания, по крайней мере официально, не аффилирована с «Россетями», как и со структурами известного воронежского коммунальщика Вадима Ишутина, претендовавшими на актив на прошлых конкурсах. Впрочем, по данным «СПАРК-Интерфакс», «Энергосетьстрой» с 2014 года исполнил для различных структур «Россетей» контракты на сумму более чем в 3 млрд руб. на объектах, расположенных от Калининградской области до регионов Сибири.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий “Энергетик”» зарегистрировано в Тамбовском районе Тамбовской области в 2003 году. Основной вид деятельности — работа санаторно-курортных организаций. Уставный капитал — 15,35 млн руб. Гендиректор — Алла Зайченко. 100% акций принадлежат ПАО «МРСК Центра», «дочке» «Россетей». В 2018 году АО получило 257 тыс. руб. чистой прибыли при выручке 45,84 млн руб. (5,69 млн руб. прибыли при выручке 42,68 млн руб. в 2017-м). АО «Совместное предприятие “Энергосетьстрой”» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 10 млн руб. Гендиректор — Сергей Масуренко. 90% акций компании принадлежит ликвидированному московскому ООО «Евростиль», еще 10% у Анастасии Зайцевой. Компания — крупный подрядчик «Россетей» на Юге России, в Москве, Поволжье и Сибири, Калининградской области. В 2018 году АО получило 1,41 млн руб. чистой прибыли при выручке 949,07 млн руб. (10,85 млн руб. прибыли и 1,74 млрд руб. выручки в 2017-м).

В «Энергосетьстрое» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. В окружении господина Ишутина ранее поясняли “Ъ-Черноземье”, что более не заинтересованы в активе и не будут участвовать в конкурсе.

Муниципалитет за последние годы предпринял огромные усилия, чтобы избавить бюджет от уничтожающих его долгов, связанных с коммунальной инфраструктурой, чтобы начать ее масштабное обновление.

Продажа акций ВГЭС стала следующим этапом оздоровления муниципальной экономики. Предприятие функционировало эффективно, обеспечивая прибыль и устранение нештатных ситуаций в нормативные сроки. Но возможности муниципального предприятия по вложениям в развитие сетей невозможно сравнить с возможностями компании федерального уровня», — сказали в мэрии. Там добавили, что изначально считали «наиболее предпочтительным» победу на торгах «дочерней структуры крупной электросетевой компании». Персонал ВГЭС, «который имеет огромный опыт работы именно в городских условиях и высокую квалификацию», будет максимально сохранен, надеются в мэрии.

Как сообщал “Ъ-Черноземье”, ПАО «Россети» предварительно согласовало с воронежскими властями передачу ему из муниципальной собственности электросетевых активов не только в Воронеже, но и в районах области. Сделка по продаже «Россетям» имущества АО «Воронежская горэлектросеть» должна быть закрыта до конца года. С форматами работы в районах компания пока определяется.

В мэрии уточнили, что договор с покупателем будет подписан в течение пяти дней после даты официальной публикации результатов конкурса (не позднее 6 ноября). В следующие после подписания десять дней победитель должен произвести оплату.

«Средства от продажи акций планируется использовать в первую очередь для снижения долговой нагрузки на городской бюджет. Это позволит выполнять обязательства, которые появились у города в связи с реализацией беспрецедентной программы строительства школ, детских садов, спортивных сооружений», — рассказали в мэрии.

Смена собственника ВГЭС не принесет значительных изменений для потребителей, а техприсоединение корпоративных клиентов к сетям структура профильного холдинга может производить эффективнее, чем муниципальное предприятие, полагает глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «У "Россетей” отлаженные бизнес-процессы. Поэтому у них и техприсоединение тоже отлажено. А какие-либо изменения качества работы будут видны в чрезвычайных ситуациях, когда компании придется устранять аварии», — сказал он.

Экономический эффект от смены собственника будет зависеть от того, насколько холдинг сможет оптимизировать расходы ВГЭС. Это, в свою очередь, зависит от того роста тарифов, которые определит для предприятия регулятор», — отметил эксперт.

«Крупные компании и холдинговые структуры придерживаются установленных стандартов при предоставлении услуг. Стандартизация, особенно если мы говорим о техподключении, это скорее благо, поскольку так удастся снизить как коррупционные риски, так и риски необоснованных отказов», — считает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. При этом он напомнил, что сложившаяся ситуация уменьшает конкуренцию — «необходимую составляющую вообще любой отрасли в условиях рыночной экономики».

Сергей Калашников