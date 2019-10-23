Kuhn напрягает воронежские власти

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проработать возможные варианты решения проблемы технологического присоединения к электрическим сетям французского производителя сельхозтехники Kuhn Group. Компания возводит под Воронежем свой первый завод в России. По данным “Ъ-Черноземье”, «Россети» предлагают инвестору построить новую подстанцию примерно за 200 млн руб., но в Kuhn такие средства при планировании не закладывали. В «Россетях» пояснили, что для обеспечения заводу 3 МВт мощности не хватает центров питания, а близость участка к аэропорту накладывает ограничение на строительство воздушных линий. Эксперты полагают, что при составлении сметы завода не были учтены все технологические нюансы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел вчера совещание, на котором обсуждался проект ООО «Кун восток» (структура французской Kuhn Group). Как сообщила пресс-служба облправительства, компания намерена за примерно 3 млрд руб. построить в пригородном Рамонском районе свой первый в России завод по производству посевной техники, техники для почвообработки и для опрыскивания. Об этих планах Kuhn Group заявляет несколько лет, но презентован проект был только в конце прошлого года. В его реализацию, по данным компании, уже вложено около 380 млн руб., а первая очередь планируется к завершению в 2020 году.

Отдельно на совещании поднималась проблема технологического присоединения к электрическим сетям, которая, по словам источника “Ъ-Черноземье” на профильном рынке, стала основной причиной встречи. Александр Гусев поручил проработать возможные варианты решения вопроса и до конца этой недели представить ему предложения, сообщила пресс-служба. По словам собеседника “Ъ-Черноземье”, «Россети» предложили инвестору построить для проекта подстанцию стоимостью около 200 млн руб. «Наиболее оптимальным вариантом сетевики посчитали подключение к уже существующей воздушной линии напряжением 35 кВ. Но для этого "Кун восток" нужно построить подстанцию с двумя трансформаторами и провести 6,5 км воздушной линии и 4 км двух кабельных линий», — сообщил подробности собеседник “Ъ-Черноземье”.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Кун восток» зарегистрировано в Воронежской области в декабре 2007 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал — 10 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 39,3 млн руб. Годом ранее эти показатели равнялись соответственно 2 млрд и 19,7 млн руб. Гендиректор — Андрей Манзюк, единственным учредителем является французское АО «Кун».

О сложностях проекта c подключением к электросетям источники “Ъ-Черноземье” впервые сообщили в начале лета. Тогда в российской пресс-службе французской компании предложили обратиться за комментарием к занимающейся проектированием завода компании Thost. Ее представитель, в свою очередь, спустя месяц переадресовал запрос “Ъ-Черноземье” обратно в Kuhn, где на него так и не смогли ответить. Вчера в компании заверили “Ъ-Черноземье”, что «все рабочие технические моменты по инфраструктуре на текущий момент находятся в стадии обсуждения и не повлияют на реализацию проекта в согласованные с Kuhn Group и облправительством сроки».

«В рамках встречи обсуждали рабочие детали, так как уже в ближайшее время планируется приступить к строительству. Проект отвечает стратегическим задачам области, поэтому губернатор держит его под личным контролем. Со своей стороны Kuhn также выполняет все взятые на себя обязательства», — добавили в компании.

В пресс-службе «Россети Центр Воронежэнерго» “Ъ-Черноземье” пояснили, что максимальная присоединенная мощность будущего завода должна составить 3 МВт по второй категории надежности. Однако выбранный компанией участок «имеет ряд особенностей с точки зрения технологического присоединения»: «Все расположенные в непосредственной близости центры питания филиала “Россети Центр Воронежэнерго” не имеют достаточного резерва мощности. Ее дефицит влечет необходимость строительства нового центра питания. Но близость площадки к аэропорту накладывает ограничения на строительство воздушных линий электропередачи, а в случае строительства кабельной линии часть трассы может пересекать земли федерального значения, что требует дополнительной оплаты».

В филиале отметили, что специфика работы предприятия «предполагает более высокую категорию надежности, так как не допускает интервал в электроснабжении более 30 минут в связи с рисками простоя и массового недоотпуска продукции». Стоимость присоединения, добавили в пресс-службе, будет определена в соответствии с приказом областного управления по регулированию тарифов с учетом разработанных Федеральной антимонопольной службой указаний по определению платы.

Директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов назвал логичной предложенную схему присоединения завода к электросетям: «Подключение к воздушной сети обычно самое простое технологически. Если завод находится на удалении от высоковольтной линии, то потребуются и воздушная линия, и понижающие напряжение трансформаторы, и линии, которые идут от трансформаторов к потребителю. У трансформаторов еще придется оплачивать обслуживание и так называемый “холостой ход”. Все эти затраты являются обычными для юрлиц, запрашивающих большую мощность», — пояснил господин Пахомов.

Эксперт предположил, что «Кун восток» мог не учесть все технические нюансы присоединения при планировании проекта. «Например, инвестор рассчитывал обойтись одним трансформатором и одной воздушной и кабельной линиями. Но завод стоимостью 3 млрд руб. наверняка нуждается не только в большой мощности, но и в бесперебойности электроснабжения, поэтому дублирование трансформаторов и воздушных линий, вероятно, оправданно», — добавил Александр Пахомов. По его мнению, при реализации инвестпроектов смета часто вырастает в 1,5–2 раза, в том числе и на подключение, и на монтаж электрооборудования. «Смета, хотя и является важным документом, составляется, как правило, на самом начальном этапе. А по мере реализации выясняются нюансы, это рабочий процесс», — резюмировал эксперт.

«Kuhn Group — далеко не первый в регионе крупный инвестор, у которого есть претензии к "Россетям", — напомнил вчера “Ъ-Черноземье” один из местных бизнесменов, работающих в сфере АПК. — Все рано или поздно договариваются, но при реализации проекта такого масштаба любая задержка стоит очень больших денег. "Россетям", возможно, стоило бы пересмотреть корпоративные подходы к бизнесу в регионе, особенно с учетом планов компании по приобретению у властей крупных электросетевых активов».

Александр Прытков