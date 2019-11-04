Родственники фигурантов «московского дела», «Нового величия» и других создали движение

Родственники фигурантов уголовных дел «Нового величия», «московского дела», «Сети» (организация запрещена в России), «Ростовского дела», дела Азата Мифтахова и других создали движение «Матери против политических репрессий», рассказали участники объединения на встрече со СМИ. Сегодня, 4 ноября, они провели одиночные пикеты возле администрации президента.

Объединиться родственники решили, чтобы показать обществу, какое большое количество людей затрагивают политические репрессии. «Мы выходим не только за наших детей, но и за все общество вообще. Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти ко всем вам, оно может прийти в любую семью. Каждый не защищен также, как не защищены мы»,— сказала мама фигуранта «московского дела» Данила Конона Наталья (цитата по «Новой газете»). По ее мнению, объединение матерей должно стать началом объединения общества.

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Владимир Фомин — отец фигуранта «московского дела» Сергея Фомина — считает важным показать, что борьба за свободу не должна заканчиваться на смягчении меры пресечения. Его сын не может продолжать учебу и заниматься своим делом.

Напомним, Верховный суд России ликвидировал правозащитную организацию «За права человека», которая в том числе занималась политическими репрессиями. Руководитель организации Лев Пономарев готов продолжить работу без юрлица.

Подробнее о ликвидации — в материале “Ъ” «Суд не вступился "За права человека"».