Клиенты «Аэрофлота» зарегистрируются на рейс по изображению лица

«Аэрофлот» предложил аэропортам использовать биометрические данные клиентов. Как заявил заместитель директора авиакомпании по IT Кирилл Богданов, в продаже доступа к своей базе заинтересован, например, Сбербанк. Кроме того, за получением данных аэропорты могут обратиться и к Единой биометрической системе. Этой базой управляет оператор «Ростелеком». Зачем аэропортам нужна биометрия пассажиров? И имеют ли право банки ее продавать? Об этом — Илья Сизов.

Брать в аэропорт паспорт, возможно, скоро будет необязательно. В «Аэрофлоте» не первый год говорят об идентификации пассажиров при помощи биометрии. Работает это так: пассажир прикладывает посадочный талон, специальная камера фотографирует лицо, а компьютер сравнивает снимок с цифровым отпечатком из базы. Если все в порядке, можно проходить на посадку. На днях авиакомпания посоветовала брать биометрические данные, например, у «Ростелекома» или Сбербанка. Они собирают собственную базу с прошлого года. Правда, чтобы «Аэрофлот» получил доступ к данным, клиент банка должен письменно на это согласиться, отмечает юрист, советник практики информационных технологий компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский: «У Сбербанка есть собственная база биометрических данных. Та же “Азбука вкуса”, насколько я помню, реализовывает терминалы по оплате отпечатком пальца. По сути, биометрические данные не отличаются от других персональных данных: их тоже можно использовать в практически любых коммерческих целях, если есть письменное согласие владельца».

Стандартное согласие на обработку персональных данных, которое подписывают клиенты Сбербанка, не предполагает продажу информации другим компаниям. Но «Аэрофлот» может самостоятельно получать разрешение пассажиров, продолжает Роман Янковский: «Я на самом деле вижу достаточно простой вариант. Если пользователь оплачивает билеты картой Сбербанка, то это, по сути, означает идентификацию его личности. Когда вы покупаете билет на сайте “Аэрофлота”, вы даете согласие, с которым он обращается в кредитную организацию. Авиакомпания говорит: к нам пришел пассажир на регистрацию, он подтвердил, что не против, что мы запросим у вас его биометрические данные для его идентификации, в результате происходит распознавание человека. Ресурсы этих компаний таковы, что для конкретного проекта, конечно, может быть составлен отдельный пакет документов».

Регистрация на рейс по изображению лица доступна клиентам нескольких американских авиакомпаний. Впрочем, технология пока работает в тестовом режиме, и многие пассажиры по-прежнему проходят традиционный паспортный контроль. Отказаться от этой процедуры аэропорты смогут нескоро, уверен гендиректор ассоциация гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев: «Это усиление системы безопасности, больше ничего.

Я не думаю, что это упростит регистрацию, дополнительные нововведения, наоборот, все усложняют.

Паспорт все равно останется основным документом. Я не знаю ни одного аэропорта, ни одну авиакомпанию, которая отказались от основного вида регистрации».

Судя по опросам авиакомпаний, которые успели внедрить биометрию, большинству пассажиров технология нравится. Но некоторых людей она не на шутку пугает. Весной американка Маккензи Феган очень удивилась, когда смогла сесть на рейс перевозчика JetBlue без предъявления документов, хотя на использование биометрии она не соглашалась. Девушка выразила свое беспокойство в Twitter и набрала 8,5 тыс. лайков. В JetBlue поспешили ответить: «Вы можете отказаться от этой процедуры. Извините, если это заставило вас чувствовать себя некомфортно».

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В Сбербанке информацию о продаже биометрических данных клиентов не подтверждают. От комментариев компания воздержалась.