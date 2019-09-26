Биометрию подключают к системе быстрых платежей

В систему быстрых платежей добавят оплату с помощью изображению лица, сообщает РБК со ссылкой на источники. Технологию разрабатывает «Ростелеком» — он же управляет Единой биометрической системой, запущенной в прошлом году. Для покупок в магазине не нужны будут карта или телефон, достаточно посмотреть в специальную камеру со сканером. Правда, сначала придется передать свои данные в базу «Ростелекома». По задумке авторов, технология должна стать альтернативой оплате по QR-коду.

Ранее в «Ростелекоме» предложили привязывать биометрические данные к банковским картам. В случае с системой быстрых платежей технология будет работать практически так же, объясняет исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Главное, чтобы бизнесу не пришлось принудительно оборудовать магазины новыми камерами. «На самом деле какой-то существенной разницы нет, потому что система быстрых платежей переводит деньги между банковскими счетами. Оплата по карте означает просто иное формирование запроса. Если разработчики видят конкурентный рынок, где технология будет востребована, то отлично. Но если ее использование станет обязательным, то, мне кажется, от этого проиграют все — и потребители, и участники системы быстрых платежей. Технологическое развитие связано с потребностью удовлетворять клиентов, давать им новые сервисы и таким образом конкурировать между собой. Нет ни одного пока примера, где бы появление обязанности превратилось в стимул для развития»,— заключает Михайлова.

За год работы биометрической базы «Ростелекома» свои данные сдали только 20 тыс. россиян. Так что внедрение оплаты при помощи изображения лица все еще вызывает вопросы, считает председатель правления «Национального платежного совета» Алма Обаева. По ее словам, QR-код удобнее и надежнее: «Я думаю, это недешевое удовольствие. Установка — это одно, а текущее годовое обслуживание — это другое. Реализация такой системы может привести к проблемам, например, из-за связи: провод перерезался, и никакой оплаты при помощи идентификации вы произвести не можете. Система должна быть надежной, бесперебойной и безопасной. QR-код — достаточно простая вещь, которая очень популярна, например, в Китае с его миллиардным населением уже. Другие виды оплаты даже не принимаются, потому что это проще, надежнее, быстрее и дешевле. Идентификация при помощи фотографии лица в том же Китае — это скорее экзотический способ».

В целом ритейл пока не готов к внедрению оплаты при помощи идентификации личности человека. Возможно, торговые залы просто не подойдут для корректной работы камер, отмечает директор Союза независимых сетей Сергей Кузнецов: «Мы стремимся очень быстро внедрять различные системы, что приводит к дополнительным издержкам для бизнеса. Иногда возникают и технические аспекты, которые могут быть не учтены. Неизвестно, будет ли система чувствительна к освещению торговых залов или мест, где работают кассиры. Здесь требуется определенное понимание, наверное, у покупателей. Поэтому было бы разумным более детально изучить этот вопрос и не спешить с внедрением такого рода системы».

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Использовать биометрические данные для оплаты пока запрещено законом. Сейчас Госдума обсуждает такую возможность. В Центробанке рассчитывают, что законопроект примут в осеннюю сессию.

Илья Сизов