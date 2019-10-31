Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут вырасти на 3,8%

Правительство РФ установило индекс роста тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. Очередное повышение произойдет летом следующего года. Для Петербурга планка установлена на отметке 3,8%.

Наибольший рост тарифов за «коммуналку» ожидается в Москве (5%), Еврейской автономной, Новосибирской и Кемеровской областях (4,9%). Меньше всего она подорожает в Мурманской области и Пермском крае (на 3%).

Напомним, что в настоящий момент максимальный индекс для Петербурге установлен на 4,5%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в проекте бюджета Петербурга на 2020 год также заложено повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.