В проект бюджета Петербурга на 2020 год заложили подорожание проезда на 5 рублей

В проекте бюджета Петербурга на 2020 год заложено повышение стоимости проезда на 5 рублей. Рассмотрение документа правительством назначено на 14 октября, в городской парламент рассмотрит его в первом чтении в конце месяца.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в проект бюджета заложена субсидия метрополитену в размере 20,5 млрд руб., «Горэлектротранс» должен получить 10,1 млрд руб., автобусным перевозчикам — 13 млрд руб. Эти суммы значительно ниже тех, которые просили ГУПы. В итоге, предложения предприятий власти отклонили, дав срок на их пересмотр.

По данным издания, от общей суммы заявок предприятий в размере 81,9 млрд руб. в Смольном уже исключили 5,5 млрд руб., сочтя их необоснованными расходами.

Повышение тарифов на проезд позволит сэкономить около 200 млн бюджетных рублей.