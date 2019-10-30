Под выигрыш Россией чемпионата мира подвели переписку FIFA не сомневается в справедливости ее победы

Законность победы России в конкурсе за право провести прошлогодний чемпионат мира по футболу вновь попытались поставить под сомнение. На этот раз — публикацией фрагментов взломанной переписки, которую якобы вел российский заявочный комитет с представителями высших эшелонов власти страны. В ней содержится досье на членов исполкома Международной федерации футбола (FIFA), выбравшего в 2010 году Россию хозяйкой турнира. В материалах перечисляются условия, на которых функционеры готовы были отдать голос за российскую заявку. В некоторых случаях речь шла о подарках или прямом денежном вознаграждении. В FIFA заявили, что раньше уже проводили «тщательное расследование» обстоятельств получения Россией турнира и доказательств влияния на ход выборов не нашли.

Издание The Insider опубликовало выложенные Telegram-каналом Black Mirror документы, якобы изъятые из личной электронной почты бывшего главы департамента культуры Москвы и депутата Госдумы РФ Сергея Капкова. Речь о фрагментах переписки, которую, как утверждается, он вел в 2010 году с заместителем генерального директора заявочного комитета чемпионата мира 2018 года Александром Джорджадзе. Другими адресатами сообщений от господина Джорджадзе якобы являются Аркадий Дворкович, работавший в то время помощником президента, и помощник первого вице-премьера Игоря Шувалова Александр Плутник.

Один из документов, датированный 15 марта 2010 года, оказался довольно подробным досье на 23 членов исполкома FIFA. Именно этот орган 2 декабря того же года проголосовал на выборах хозяйки чемпионата мира за Россию, которая не считалась их фаворитом.

В досье есть графа под названием «Личные качества и позиция». В ней рассказывается в том числе о том, при каких условиях функционер будет склонен отдать свой голос за Россию.

В некоторых случаях речь шла о вознаграждении. Это, например, относилось к немцу Францу Беккенбауэру, чей советник Федор Радманн якобы предлагал купить голос шефа. А в случае с киприотом Мариосом Лефкаритисом со ссылкой на источники даже названа стоимость голоса — €1–1,5 млн. Еще в ряде случаев о «компенсациях» за голос говорилось не столь явно.

К примеру, про британца Джеффа Томпсона указывалось, что возможное воздействие через ценные подарки его жене.

В другом документе уточняется, что для успеха российской заявки «необходимо установить контакт с доверенными лицами членов исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами спортивных чиновников, некоторые из которых являются крупными бизнесменами». Третий называется «Взаимодействие с членами исполкома FIFA» и, по сути, повторяет тезисы основного досье с некоторыми подробностями. К примеру, там говорится о сумме, в которую якобы может обойтись голос немца Франца Беккенбауэра,— €3 млн.

Еще до проведения первого в истории России чемпионата мира летом прошлого года западные СМИ неоднократно выступали с предположениями о «коррупционном характере» победы в конкурсе 2010 года. Ни одна из этих версий не подтвердилась.

В пресс-службе FIFA, комментируя ТАСС новую публикацию, напомнили, что по мотивам этих обвинений было проведено тщательное расследование: его возглавлял Майкл Гарсия, чьи выводы были приведены в специальном докладе. Господин Гарсия также не нашел доказательств влияния России на ход выборов.

«Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на множество вопросов и прошли множество расследований. Но почему-то всегда оказываемся под каким-то прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке»,— заявил ТАСС занимавший должность генерального директора чемпионата мира Алексей Сорокин.

«Мы всегда были открыты для каких-то вопросов, всегда честно сообщали о том, что происходило во время заявочной кампании и подготовки. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными»,— добавил он.

Арнольд Кабанов