Суд заочно арестовал уехавшего из страны фигуранта «дела 27 июля»

Басманный районный суд Москвы заочно заключил под стражу программиста Айдара Губайдулина, который бросил пластиковую бутылку в полицейского на несанкционированной столичной акции 27 июля. Накануне Следственный комитет России объявил его в уголовный розыск.

«Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Губайдулина сроком на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ»,— сообщили журналистам в Басманном суде.

Ранее в Уфе у родственников фигуранта «московского дела» прошли обыски, его мать Галию Губайдулину вызвали на допрос в СКР.

Айдар Губайдулин на несанкционированном шествии 27 июля бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских. Первоначально его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти и оставили под стражей. Позже ему изменили обвинение «на угрозу применения насилия» и отпустили под подписку о невыезде. 17 октября стало известно, что господин Губайдулин уехал за границу.

О том, почему фигурант «московского дела» решил уехать из России, читайте в его интервью “Ъ”.