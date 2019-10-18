Родственников уехавшего за границу фигуранта «московского дела» вызвали на допрос

В Уфе у родственников фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, который уехал из России, прошли обыски. Его мать Галия Губайдулина сообщила «МБХ медиа», что ее вызвали на допрос в Следственный комитет России.

«Обыск закончился поздно ночью, изъяли всю технику — телефоны и системный блок»,— сказала госпожа Губайдулина. По ее словам, им не давали звонить адвокату, а когда защитник приехал, ему запретили входить на место обысков.

Господин Губайдулин на несогласованном шествии 27 июля бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских. Первоначально его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти и оставили под стражей. Позже ему изменили статью обвинение на угрозу применения насилия и отпустили под подписку о невыезде. Вчера 26-летний программист Айдар Губайдулин уехал за границу.

Подробнее о причинах — читайте в интервью “Ъ”.

Об акции протеста 27 июля — в материале “Ъ” «Политический субботник».