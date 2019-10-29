СКР объявил в международный розыск сбежавшего фигуранта «московского дела» Губайдулина

Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск фигуранта «Московского дела» Айдара Губайдулина. Он уехал из России после обвинения в «угрозе применения насилия» в отношении полицейского. СКР также ходатайствовал в Басманном суде о заочном аресте господина Губайдулина.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича»,— заявила пресс-служба суда (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в Уфе у родственников фигуранта «московского дела» прошли обыски, его мать Галию Губайдулину вызвали на допрос в СКР.

Айдар Губайдулин на несанкционированном шествии 27 июля бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских. Первоначально его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти и оставили под стражей. Позже ему изменили обвинение «на угрозу применения насилия» и отпустили под подписку о невыезде. 17 октября стало известно, что господин Губайдулин уехал за границу.

О том, почему фигурант «московского дела» решил уехать из России, читайте в публикации “Ъ” .