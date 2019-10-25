Главные новости к утру 25 октября

США направят на северо-запад Сирии дополнительные военные силы и средства для защиты нефтяных объектов. По данным The Wall Street Journal, в Сирии останется 500 американских военных, а также нескольких десятков танков и другой техники. Россия тем временем перебросила в Сирию около 300 военных полицейских. О ситуации в Сирии

ЦБ и Минфин хотят стимулировать россиян присоединяться к новой стандартизированной пенсионной схеме, получившей название «гарантированный пенсионный план». Граждан попытаются вовлечь в добровольные пенсионные накопления налоговыми стимулами и наследованием средств на этапе выплат.

На счетах сотрудников штабов Алексея Навального более чем в десяти регионах России заблокированы суммы до 10 млрд руб. Как рассказали “Ъ” в некоторых из штабов, с проблемами столкнулись те, кто проходит по уголовному делу о легализации доходов, полученных преступным путем. О деле

Минтранс хочет выделить 34 российским авиакомпаниям 23 млрд руб. из резервного фонда на компенсацию роста цен на керосин в 2018 году. Министерство предложило распределить выплаты пропорционально суммам, которые перевозчики потратили на покупку топлива на внутренних рейсах, пишут «Ведомости».

В матчах третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счетом 0:1, «Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0.

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется на родину 26 октября. Иммиграционно-таможенная служба США настояла, чтобы до момента депортации россиянка находилась под стражей.

Как узнал “Ъ”, Росгвардия начала проверку после обращения бывших сотрудников спецотряда быстрого реагирования «Булат», утверждавших, что замкомандира отряда Алексей Касьян был в числе участников резонансной разборки на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. Тот инцидент привел к осуждению вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и бывших высокопоставленных сотрудников СКР.

О предстоящих 25 октября событиях — в анонсе “Ъ”.