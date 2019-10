Главные анонсы 25 октября

На заседании Банка России будет принято решение о возможном изменении ключевой ставки. Аналитики ожидают, что ставка в четвертый раз за год будет снижена. Как действия ЦБ могут повлиять на вклады и ипотеку

В Москве пройдет визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич. Планируется подписать соглашение о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В сентябре Евросоюз призвал Сербию отказаться от подписания соглашения, объявив, что оно противоречит ее планам по вступлению в ЕС. В Белграде заявили, что до вступления в ЕС вправе заключать любые подобные соглашения. Подробнее

В норвежском Киркенесе пройдет визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В программе переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, а также встреча с российскими и норвежскими ветеранами Второй мировой войны.

В Брюсселе состоится встреча послов при Евросоюзе 27 остающихся в нем стран по вопросу отсрочки даты «Брексита». На текущей неделе британский парламент во втором чтении одобрил сделку по «Брекситу», которая была достигнута на саммите Евросоюзе 17 октября, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля о «Брексите». Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении рекомендовать лидерам стран Евросоюза согласиться на отсрочку «Брексита» на 31 января 2020 года. Подробнее

Арбитражный суд Краснодарского края проведет слушание по иску бизнесмена Олега Дерипаски к британским изданиям The Telegraph и The Times и американскому журналу The Nation о защите деловой репутации. Опубликованные в этих СМИ сведения стали основанием для санкций США против Олега Дерипаски, бизнесмен требует признать приведенные в публикациях данные недостоверными. Подробнее

Истекает срок заключения в США россиянки Марии Бутиной. После окончания отбывания наказания она подлежит депортации в Россию. Марию Бутину задержали 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. В суде она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». Подробнее

В Нью-Йорке Федеральный окружной суд Южного округа, как ожидается, вынесет приговор российскому программисту Станиславу Лисову обвиняемому в создании вируса NeverQuest и краже денег со счетов в американских банках. Напомним, жителя Таганрога задержали 19 января 2017 года в Испании, куда он прилетел в отпуск. Спустя некоторое время он был депортирован в США. В феврале 2019 года он признал вину. О задержании россиянина

Головинский суд Москвы рассмотрит по существу иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства имущества семьи находящегося в СИЗО «Лефортово» полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму более 6,3 млрд руб. Напомним, господин Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как стало известно “Ъ”, незаконные вознаграждения от банкиров ему приносили прямо на работу. Подробнее

В России стартуют продажи смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold. Ранее старт продаж откладывали. Все устройства, которые рассылали журналистам — отозвали. Причина — негативные отзывы в обзорах. Подробнее