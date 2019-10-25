Россия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских

Россия дополнительно перебросила в Сирию порядка 300 военных полицейских из Чечни, сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны. Военные будут задействованы в выполнении спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе. Кроме того, на российскую авиабазу Хмеймим доставят более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».

Как уточнили в министерстве, первая группа военных полицейских прибыла в Сирию в среду, 23 октября. Российские военные будут обеспечивать безопасность мирных жителей, поддерживать порядок и патрулировать определенные районы.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции. США обязались вывести курдские формирования за демаркационную линию в 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. Освобожденные территории будут совместно патрулировать Россия и Турция.

О развитии ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Мир на смену “Источника мира”».