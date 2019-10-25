«Булат» проверят на чистоту

Как стало известно “Ъ”, руководство Росгвардии проводит служебную проверку сведений, изложенных в обращении бывших сотрудников подмосковного специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат». Те утверждают, что заместитель командира отряда подполковник Алексей Касьян якобы находился среди участников произошедшей в конце 2015 года и вызвавшей большой резонанс разборки на Рочдельской улице в Москве. Те события, напомним, привели к осуждению влиятельного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР). Кроме того, заявили авторы обращения, командиры «Булата» якобы пытались скрыть факт ссоры двух спецназовцев, завершившейся стрельбой и ранением одного из них.

Обращение от имени «бывших сотрудников» «Булата» было направлено в начале октября в Генпрокуратуру, СКР, ФСБ, администрацию президента РФ и лично директору Росгвардии Виктору Золотову. Тогда же оно было распространено в соцсетях, интернет-ресурсах и телеграм-каналах.

Авторы обращения утверждали, что заместитель командира областного СОБРа подполковник полиции Алексей Касьян якобы не только сам поддерживал связи с криминальными структурами, но и привлекал к «сотрудничеству» своих подчиненных.

В частности, говорится в обращении, 14 декабря 2015 года заместитель командира якобы находился среди тех, кто участвовал со стороны вора в законе Шакро Молодого в скандальной разборке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Как уже рассказывал “Ъ”, там подручные криминального лидера во главе с Андреем Кочуйковым (Итальянец) вымогали 8 млн руб. у владелицы ресторана Жанны Ким. Последняя якобы недоплатила эту сумму знакомой Захария Калашова дизайнеру Фатиме Мисиковой за ремонт заведения. Конфликт завершился перестрелкой, в которой два человека были убиты и еще восемь — ранены.

Отметим, что эта разборка привела к масштабным последствиями. «Законник» получил за организацию вымогательства восемь лет и десять месяцев колонии, внушительные сроки получили и его подручные, в том числе Итальянец. Кроме того, под уголовное преследование попали высокопоставленные сотрудники СКР, которым, по материалам расследования, передавались взятки за облегчение участи арестованного Кочуйкова. Сейчас Мосгорсуд рассматривает дело в отношении экс-руководителей главного следственного управления СКР по Москве генерал-майора юстиции Александра Дрыманова, управления по Центральному округу столицы полковника Алексея Крамаренко и уже отбывающего 13-летний срок за взятки бывшего полковника Михаил Максименко. Уже освободился по УДО экс-заместитель Александра Дрыманова Денис Никандров, а бывший глава управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов получил пять лет.

Свое утверждение о якобы имевшем место присутствии Алексея Касьяна на месте резонансной разборки авторы обращения подкрепили видеозаписью, на которой человек, внешне схожий с силовиком, стоит вместе с участниками конфликта. При этом бывшие спецназовцы утверждают, что на место событий подполковник якобы ездил вместе со своим подчиненным, который, видимо, выполнял роль водителя и в объективы видеокамер не попал.

Авторы обращения утверждают, что контакт их бывшего командира с криминальными структурами был неединичным и якобы к «сотрудничеству» с преступными группировками он привлекал и своих подчиненных, которым в их кругу были присвоены весьма характерные прозвища — Дырявый, Нежный, Тревожный и т. п.

Кроме того, в обращении говорится, что командиры отряда якобы пытались скрыть ЧП, произошедшее 19 сентября 2019 года в раздевалке на базе СОБРа. Там случился конфликт между двумя бойцами, один из которых в итоге получил пулю в ногу из пистолета «Глок».

Впрочем, тогда конфликт между сотрудниками СОБРа утаить все же не удалось, по некоторым данным, из-за того, что раненому пришлось обратиться в клинику, а медики обязаны сообщать в правоохранительные органы о пациентах с огнестрельными ранениями. Как говорится в обращении, офицеры были «вызваны на ковер» к непосредственному руководству, однако категорически отрицали все претензии, высказанные в их адрес бывшими сослуживцами. Тем не менее проверка продолжается, по неподтвержденным данным, ряд офицеров на время ее проведения отстранены от исполнения служебных обязанностей. Факт проведения проверки “Ъ” источники в Росгвардии подтвердили, однако от детальных пояснений отказались.

Олег Кутасов