Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется на родину завтра, 26 октября, сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Госпожу Бутину задержали в июле 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. Она признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Срок заключения россиянки истекает сегодня, 25 октября. «Мария будет переведена из федеральной тюрьмы г.Таллахасси, шт.Флорида, в миграционный центр в г.Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву. Прибытие — утром 26 октября»,— приводит слова российского посла пресс-служба дипмиссии на странице в Facebook.

Иммиграционно-таможенная служба США уже направила уведомление о передаче россиянки под стражу до момента ее депортации на родину. «Иммиграционно-таможенная служба подала иммиграционное уведомление на гражданку России Марию Бутину и будет добиваться ее депортации после того, как она завершит отбывать наказание»,— рассказали ТАСС в ведомстве.

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Напомним, госпожу Бутину осудили за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». Российский МИД неоднократно заявлял протесты американским властям, называя дело «сфабрикованным».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Мария Бутина ответит за свою сговорчивость».