«Краснодар» ушел со дна

Футболисты «Краснодара» одержали первую победу на групповом этапе Лиги Европы. В четверг они переиграли на выезде турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0. Взяв важные три очка, российский клуб теперь может включиться в борьбу за выход из группы.

Турнирное положение — четвертое место в группе C с нолем в графе «очки» и разницей мячей 1:7 — обязывало «Краснодар» играть в Трабзоне на победу. Ведь только стопроцентный результат в двух подряд матчах с «Трабзонспором» позволял кубанцам рассчитывать на попадание в play-off. Турецкий клуб и сам не лучшим образом начал Лигу Европы, набрав лишь один балл в двух турах, поэтому такая задача выглядела более-менее реальной.

Впрочем, и трабзонцы с тем же успехом могли поправить свои дела за счет «Краснодара». Выступление в национальном первенстве, где они занимают второе место, говорило о том, что команда Унала Карамана находится в хорошем состоянии. Разве что под вопросом было участие в игре самого звездного футболиста в ее нынешнем составе — Джона Оби Микела, долгое время защищавшего цвета «Челси». В итоге нигерийский опорник не попал в заявку, как и еще один весьма известный легионер «Трабзонспора» — английский нападающий Дэниел Старридж.

Хозяева создали голевой момент уже на первой минуте, когда Энтони Нвакаэме замыкал подачу с правого фланга, но не сумел нанести акцентированный удар. Гости ответили серией своих атак, и уже Магомед-Шапи Сулейманов едва не открыл счет — мяч чуть-чуть разминулся с «девяткой» и улетел за пределы поля, задев перекладину. Вообще и те, и другие были нацелены на чужие ворота, и игра проходила на встречных курсах. Хотя постепенно все-таки стало вырисовываться преимущество «Трабзонспора» — прежде всего благодаря креативным действиям Хосе Сосы и Нвакаэме. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов трудился в поте лица и записал себе в актив несколько сейвов. В частности, завидную реакцию он продемонстрировал после непредсказуемого рикошета от защитника трабзонцев Филипа Новака, когда тот очутился на позиции центрфорварда и удачно подставился под мяч, который выносил Урош Спаич. Краснодарским же контрвыпадам не хватало остроты, и голкипер соперника Угурджан Чакыр остался в первом тайме практически без работы.

С одной стороны, нулевая ничья на экваторе матча была в пользу кубанцев, которые балансировали на грани пропущенного гола. С другой — игровая ситуация требовала от них существенно прибавить во второй половине. И на 49-й минуте гости, что называется, начертили классную комбинацию, роль травмированного Виктора Классона в которой сыграл его соотечественник Кристоффер Ольссон. Швед тонким пасом вывел один на один с вратарем Сергея Петрова, а тот, находясь под острым углом, решил переадресовать мяч Маркусу Бергу на пустые ворота. Защитник Жуан Перейра рукой парировал первый удар шведского нападающего, но он поразил цель со второй попытки, так как судья дал довести эпизод до конца.

«Трабзонспор» атаковал не так опасно, как до перерыва. Желание-то било через край, а вот исполнение подводило. Теперь моменты «Краснодара», чью игру освежили вышедшие на замену Мануэл Фернандеш и Ари, куда больше тянули на гол. Тонни де Вильена на 67-й минуте упустил замечательный шанс для взятия ворот, оказавшись с глазу на глаз с Чакыром. А вскоре откровенно перемудрил Сулейманов, когда вместо напрашивавшегося удара он отдал лишнюю передачу на Фернандеша. Пусть гости достаточно надежно оборонялись, напряжение в матче сохранялось. Особенно трудно им приходилось, когда справа мяч получал неуемный и очень техничный Юсуф Сары. Все вопросы краснодарцы сняли на второй добавленной минуте. Ари с де Вильеной легко и непринужденно разобрались с защитой хозяев, и голландец без каких-либо помех забил второй гол.

Победа 2:0 улучшила положение российского клуба, который поднялся на третье место в группе С. Тем временем турнирную таблицу с семью очками возглавил «Базель», одолевший на выезде «Хетафе» — 1:0. У испанской команды по-прежнему шесть баллов, и пока она является основным ориентиром для «Краснодара». В принципе уже в следующем туре при благоприятном раскладе он может ее догнать. 7 ноября кубанцы встретятся дома с «Трабзонспором», а «Хетафе» отправится в гости к «Базелю».

Александр Ильин