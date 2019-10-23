Глава ВТБ назвал реалистичным снижение ключевой ставки до 6% к концу года

Президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин считает возможным снижение ЦБ ключевой ставки до 6% к концу года. Такой прогноз ранее дали в Сбербанке. Там ожидают, что по итогам заседания в пятницу, 25 октября, ключевая ставка снизится до 6,5% и, возможно, до 6% в декабре. На таком уровне ставка может сохраняться как минимум полгода.

«Я думаю, это вполне реалистично, потому что инфляция падает так сильно, есть угроза упасть так глубоко, что, видимо, Центральный банк будет сейчас стараться увеличить денежную массу в том числе за счет более низких ставок»,— сказал господин Костин в кулуарах форума «Россия—Африка» (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе ЦБ сообщил, что видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее. В сентябре регулятор третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 7% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность «более решительного» снижения, правительство поддержало эту идею.

Подробнее о сокращении ключевой ставки читайте в материале “Ъ” «В ожидании похолодания потепления».

О том, как действия ЦБ могут повлиять на вклады и ипотеку,— в публикации “Ъ FM” «Банковские продукты готовятся пойти вслед за ставкой».