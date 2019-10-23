Банковские продукты готовятся пойти вслед за ставкой

Банки готовятся к снижению ключевой ставки, а их клиенты ждут падения ставок по депозитам и ипотеке. В пятницу Центробанк проведет заседание совета директоров. Ожидается, что регулятор четвертый раз за год снизит ключевую ставку. На этот раз на 50 базисных пунктов до 6,5%. Такой сценарий на прошлой неделе допустила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Подобный прогноз дают и в Sberbank CIB. Там уверены, что в декабре регулятор снизит ставку до 6%. Что станет с банковскими вкладами? И сколько будут стоить кредиты? Разбирался Александр Рассохин.

«Мы можем действовать более решительно», — слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной американским журналистам из CNBC только укрепили прогнозы аналитиков: регулятор готов снижать ключевую ставку четвертый раз за год. Причина — уровень инфляции. Он ниже тех ожиданий, что были у властей — менее 4%. В Сбербанке настроены оптимистично. Там уверены, что перед Новым годом ставка потеряет еще 50 базисных пунктов и достигнет отметки в 6%. Если ожидания аналитиков оправдаются, то ипотека станет доступней, хотя бы в теории. Еще во второй половине нулевых Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, говорил о планах довести ставку по ипотеке до 7-8%. Спустя десять лет, кажется, что власти как никогда близки к этому, говорит гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «Они сейчас уже снижаются в течение достаточно большого периода времени. Будут снижаться и дальше. Сейчас у нас ставки по вторичке, первичке варьируются от 8,5 до 10%. Поэтому можно, ожидать, что они снизятся до 7-8,5%».

Но следом за ключевой ставкой пойдет не только ипотека, но и банковские вклады. Уже сейчас в среднем это около 7% годовых, напоминает управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков: «Отчасти банки уже заложили снижение ключевой ставки в своей депозитной, где-то четверть процентного пункта. И если произойдет снижение, конечно, это приведет к тому, что кредитные организации будут это отыгрывать, и депозит, и доходность будет падать довольно быстро. Она будет стремиться к тем самым 6%».

Депозиты, как финансовый инструмент, обесцениваются, признает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский. Однако их будущее будет зависеть и от того, как ключевая ставка будет соотноситься с инфляцией. «Если зазор между текущей ставкой по вкладам и текущей инфляцией резко уменьшится, именно тогда вклады потеряют привлекательность. Думаю, что часть людей все равно сохранит верность вкладам, но просто это будет приближаться к западной модели, когда это не столько способ приумножить деньги, сколько их сохранить. Другое дело, что есть угроза отрицательных ставок или существенных комиссий по вкладам в долларах и евро. Вклады в евро фактически дают отрицательную доходность»,— пояснил Новопрудский.

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На фоне снижения привлекательности вкладов можно ожидать, что россияне обратятся к более выгодным, но рискованным инструментам. Но к каким? Вместе с ключевой ставкой падает доходность облигаций. Поэтому наиболее интересными могут стать акции, предполагает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин: «Они как раз растут, когда процентные ставки снижаются. Но акции — это, конечно, гораздо более рискованный инструмент.

И надо понимать, что если снижение процентной ставки, снижение инфляции отражает слабый спрос в экономике, то он также будет давить и на стоимость акций — вниз».

Впрочем, некоторые экономисты призывают Центробанк поднимать ключевую ставку постепенно. К примеру, в Райффайзенбанке считают, что повышение на один процентный пункт до конца года — это довольно рискованно. Низкий уровень инфляции — это не результат позитивных событий в экономике, а отсутствие негативных. Но никто не застрахован от неожиданных санкций или от того, что торговая война США и Китая наберет новые обороты, или цены на нефть полетят вниз. Тогда ключевую ставку придется уже поднимать.

Специалисты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова предполагают, что к середине 2021 года ключевая ставка может уменьшиться до 5% и более.