Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский. По его словам, в целом прогноз Сбербанка смелее текущих ожиданий рынка.

«Мы ожидаем, что по итогам заседания в пятницу ЦБ снизит ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5% и, возможно, еще на 50 базисных пунктов — до 6% в декабре, после чего ставка может оказаться неизменной минимум на полгода»,— поделился прогнозом господин Струченевский.

Напомним, неделей ранее ЦБ сообщил, что видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее. В сентябре ЦБ третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность «более решительного» снижения, а правительство поддержало эту идею. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике состоится 25 октября.

Подробнее о сокращении ключевой ставки читайте в материале “Ъ” «В ожидании похолодания потепления».