Главные новости к утру 22 октября

Госсекретарь США Помпео заявил о готовности американского президента Дональда Трампа начать военные действия против Турции. При этом он не сказал, какие именно действия Анкары могут привести к силовому сценарию. Господин Помпео также подчеркнул, что США будут использовать в первую очередь дипломатические инструменты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, «если Иран что-то сделает, он получит удар, какого никогда раньше не получал». Поэтому он склоняется к тому, чтобы оставить около 200 американских солдат на нефтяных месторождениях, расположенных в восточной части Сирии. Также присутствие военного контингента обеспечит защиту от транспортировки Ираном оружия в Сирию. По словам господин Трампа, он пытается выйти из войн, в которых участвуют США, но готов ввязаться в новую войну.

СКР признал потерпевшими от прорыва дамбы в Красноярском крае 29 человек. Следователи допросили 185 свидетелей, провели шесть обысков и семь раз осмотрели место происшествия. Дамбы возводились незаконно без каких-либо разрешительных документов, считают в СКР. Подробнее о ЧП.

Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен. Речь идет о росте на 20–25%. Подорожание гречневой крупы связано с низкими ценами в предыдущие два года, что вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит. Согласно данным Росстата, пока цена на гречку с начала года выросла на 6,4% и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года.

Государство планирует страховать добровольные пенсионные накопления россиян. Как сообщают «Известия», Национальный расчетный депозитарий будет страховать негосударственные пенсионные накопления граждан в пределах 1,4 млн руб.

Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо набирает 33,2% (158 мест) на парламентских выборах. Их ближайший оппонент, Консервативная партия, получает 34,4% (120 мест). Таким образом, Либеральная партия сможет сформировать правительство меньшинства. О выборах.

После подсчета 95,42% голосов избирательная комиссия сообщила, что за действующего президента Боливии Эво Моралеса проголосовало 46,86%. Его основного соперника, экс-президента Карлоса Месу, поддержало 36,73% избирателей. Согласно боливийскому законодательству, чтобы избежать второго тура выборов, необходимо преимущество одного из кандидатов в 10%. Карлос Меса заявил, что не признает итогов выборов, а также обвинил избирательную комиссию в фальсификации. В нескольких городах Боливии начались протесты и столкновения с полицией.

О предстоящих 22 октября событиях — в анонсе“Ъ”.