Оппонент Моралеса на президентских выборах в Боливии не признает его победы

Кандидат в президенты Боливии Карлос Меса заявил, что не признает итогов выборов, а также обвинил избирательную комиссию в фальсификации, сообщает Reuters.

После подсчета 95,42% голосов избирательная комиссия сообщила, что за действующего президента Боливии Эво Моралеса проголосовало 46,86%. Его основного соперника, экс-президента Карлоса Месу, поддержало 36,73% избирателей. Согласно боливийскому законодательству, чтобы избежать второго тура выборов, необходимо преимущество одного из кандидатов в 10%.

Всего на пост президента претендуют девять кандидатов. Господин Моралес управляет страной последние 14 лет. Господин Меса занимал президентский пост с 2003 по 2005 год.