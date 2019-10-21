Канада оказалась на грани меньшинства

Всеобщие парламентские выборы стартуют сегодня в Канаде. Большинство западных СМИ уже окрестили их проверкой на доверие нынешнему премьер-министру Джастину Трюдо. После ряда скандалов с его участием — в том числе после опубликованных в СМИ фотографий политика в темном гриме — рейтинг популярности возглавляемой им Либеральной партии снизился до 31%. Впрочем, уровень поддержки консерваторов аналогичен. В результате выборов Палата общин может остаться без парламентского большинства.

Когда Джастину Трюдо было 2 года, президент США Ричард Никсон во время государственного визита к тогдашнему премьер-министру Канады Пьеру Трюдо сказал: «Я бы хотел выпить за будущего премьер-министра Канады — за Джастина Пьера Трюдо». Предсказание американского президента сбылось в 2015 году, когда в восьми из десяти канадских провинций Либеральная партия Канады набрала большинство голосов с общим результатом почти 40% голосов. 44-летний Джастин Трюдо стал вторым среди самых молодых премьер-министров Канады. Но вопрос, сможет ли он сохранить свой пост на длительный период, как его отец, который 15 лет с небольшим перерывом возглавлял правительство Канады.

Согласно канадскому закону, голосование на всеобщих выборах в стране проходит в третий понедельник октября в 338 мажоритарных округах (или райдингах). В Канаде избирается только нижняя палата парламента, а верхняя палата (Сенат) назначается генерал-губернатором по предложению премьер-министра. Право назначить премьера и сформировать правительство получает партия, заручившаяся парламентским большинством (170 из 308 мест).

Положив конец десятилетнему правлению консерваторов, Джастин Трюдо сделал своим приоритетом проблемы климата, защиту прав ЛГБТ и женщин. Он также легализовал употребление марихуаны и принял в страну сирийских мигрантов.

В 2016 году поддержка премьер-министра в стране достигала 65%. Но после ряда противоречивых реформ большая часть его электората оказалась разочарована.

После ввода налога на выбросы углерода он столкнулся с судебными исками и обвинениями в снижении промышленной конкурентоспособности провинций. А когда господин Трюдо превратил Канаду во второго в мире поставщика оружия на Ближний Восток, его политика по спасению беженцев показалась фальшивой. Проект одобренного им нефтепровода Trans Mountain был воспринят канадским населением как предательство экологического движения. Не добавил популярности политику и скандал с опубликованными в СМИ фотографиями с вечеринки 2001 года, где Джастин Трюдо запечатлен в темном гриме. Премьер был вынужден признать свои действия расистскими и извиниться.

Резкой критике со стороны оппонентов Джастина Трюдо подверглась и его экономическая политика. ВВП в течение его срока увеличился только на 2,7%. В США в тот же период этот показатель составил 6,3% ВВП. При предшественнике Джастина Трюдо Стивене Харпере рост ВВП в Канаде практически совпадал с американским.

Дефицит фискального бюджета в 2018–2019 годах достиг $14 млрд.

Согласно опросу исследовательского центра Nanos Research (.pdf), либералы находятся в шаге от потери парламентского большинства. Их поддерживает только 31,7% избирателей. Консервативная партия Канады лидирует с небольшим перевесом в 0,8% (32,5%). Конкуренцию двум основным политическим силам составляют также Новая демократическая партия с лидером индийского происхождения Джагмитом Сингхом (18,4%), Партия зеленых (7,5%) и сепаратистский «Квебекский блок» (7%).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (слева) и лидер Консервативной партии Эндрю Шир Фото: File Photo, Reuters

Если показатели соцопросов станут политической реальностью, ни одна из партий не наберет парламентского большинства. Хотя традиционно канадские политические партии не вступают в коалиции, сейчас ситуация может измениться. Так, господин Сингх уже заявил, что готов «полностью» рассмотреть возможность сотрудничества с другими партиями, однако с определенной оговоркой. «Мы не собираемся поддерживать консервативное правительство»,— указал он. Глава Партии зеленых Элизабет Мэй также заявила о готовности партии к переговорам, а вот «Квебекский блок» выступил резко против любых коалиций. Сам господин Трюдо этот вопрос не комментирует.

Другим вариантом в случае отсутствия парламентского большинства будет попытка каждой из партий сформировать правительство. В этом случае премьер-министр может первым собрать парламент и выступить с «тронной речью». При этом принятие или отклонение речи парламентариями выступает в роли теста на доверие. Однако для этого ему придется заранее заручиться поддержкой оппонентов. Например, в обмен на выполнение определенных политических решений.

Согласно канадскому законодательству, премьер-министр может оставаться в должности до тех пор, пока не будет смещен генерал-губернатором.

Всего в Канаде было 13 правительств меньшинства, возглавляемых 9 премьер-министрами.

Как правило, эти правительства удерживаются не более двух лет. Например, консерватор Стивен Харпер возглавлял два таких правительства: с 2006 по 2008 год, а затем с 2008 по 2011 год. В случае отклонения генерал-губернатором правительств, предложенных двумя партиями, в стране могут быть объявлены перевыборы.

Марина Коваленко