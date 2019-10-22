«Известия»: государство намерено страховать добровольные пенсии россиян

Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсионные накопления граждан в пределах 1,4 млн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минэкономики. Он же будет администрировать и контролировать денежные потоки в рамках гарантированного пенсионного продукта.

Как пишет издание, НДР дадут полномочия по администрированию и контролю денежных потоков в рамках гарантированного пенсионного продукта. Как рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, государство планирует защитить как сами накопления, так и заработанный по ним инвестиционный доход.

Напомним, ранее замдиректора департамента коллективных инвестиций ЦБ Валерий Красинский сообщил, что Банк России планирует разработать систему гарантирования пенсионных резервов. По его словам, на этапе накопления будет гарантироваться «полный размер номинала взносов» с верхней границей 1,4 млн руб., а на этапе выплат — назначенная пенсия с верхней границей, «например, в размере двух социальных пенсий по старости».

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