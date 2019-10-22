Главные анонсы 22 октября

В Сочи президент России Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее он заявил, что намерен «предпринять необходимые шаги» по военной операции в Сирии после разговора с господином Путиным. Переговоры состоятся на фоне ухода из Сирии американских военных и за несколько часов до истечения срока, выделенного Анкарой на отвод курдских формирований от турецкой границы.Подробнее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в работе Московского международного форума «Открытые инновации». В пленарной сессии также примут участие глава кабинета министров Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Конституционный суд России приступит к рассмотрению жалобы трех москвичек, родившихся в ссылке во время советских репрессий. Дело касается системной проблемы в российском законодательстве: юристы утверждают, что репрессированные не могут получить гарантированную государством компенсацию — бесплатное жилье в том городе, где их семьи жили до ареста. Подробнее

Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу администрации Волоколамска на отказ в прекращении деятельности полигона «Ядрово». Ранее арбитраж указал, что вред, причиненный почвам вследствие эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, может быть устранен при продолжении эксплуатации полигона. Как Верховный суд отказал местным жителям в закрытии «Ядрово»

В Москве на ВДНХ откроется Международная выставка средств обеспечения безопасности государства, вооружений и технического оснащения правоохранительных органов и ведомств «Интерполитех-2019» (Interpolitex). Свои разработки представят 372 российские и зарубежные компании. Выставка продлится до 25 октября.

В Москве откроется неделя моды Moscow Fashion Week. Она будет проходить в Гостином дворе до 27 октября.