Партия премьер-министра Канады Трюдо лидирует на парламентских выборах

Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо набирает 35,5% (в 146 округах) на парламентских выборах. Их ближайший оппонент, Консервативная партия, получает 32,8% (в 118 округах). Далее с большим отрывом следует Новая демократическая партия — 14,4%. «Квебекский блок» и Партия зеленых набирают около 7%. Таковы предварительные данные, которые публикует Канадская радиовещательная корпорация со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Таким образом, Либеральная партия сможет сформировать правительство меньшинства. Согласно закону, партия должна получить поддержку 170 или более округов (всего 338), чтобы получить мандат большинства.

О том, почему на парламентских выборах в Канаде может не оказаться очевидного победителя, читайте в материале “Ъ”.