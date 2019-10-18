Карлес Пучдемон сдался Бельгии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон сдался в пятницу, 18 октября, бельгийским властям. Об этом сообщают европейские средства массовой информации, в частности, брюссельская Le Soir.

Господин Пучдемон, возглавлявший Каталонию во время активизации борьбы за независимость этой испанской области, «по собственному» желанию предстал перед брюссельским магистратским судьей после того, как в минувший понедельник Верховный суд Испании возобновил европейский ордер на его арест. Господина Пучдемона обвиняют в организации незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году, участники которого в подавляющем большинстве своем выступили за выход области из состава Испании.

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Тогда, не дожидаясь ареста, господин Пучдемон бежал в Бельгию.

По данным бельгийских СМИ, магистратский прокурор лишь опросил бывшего каталонского лидера, после чего тот вернулся домой. «(Карлес Пучдемон.— “Ъ”) вышел совершенно свободным и вернулся к себе в Ватерлоо»,— цитирует Le Soir одного из адвокатов, сопровождавших господина Пучдемона. Решение о дальнейшей судьбе господина Пучдемона должен принять суд после того, как рассмотрит ордер на его арест. До этого бывший лидер Каталонии будет находиться на свободе, но «в распоряжении суда».

О новом витке политического кризиса читайте в публикации “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».

Филипп Ночевка