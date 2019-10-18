Главные новости к утру 18 октября

Минэкономики сообщило о резком росте ВВП России. По данным ведомства, ВВП ускорился с 0,9% во втором до 1,9% в третьем квартале 2019 года. В сентябре ВВП вырос на 2%, с начала года рост составил 1,2%.

США и Турция договорились о приостановке турецкой военной операции на севере Сирии на 120 часов. Курды, с которыми воюет Турция в Сирии, согласились на временное прекращение огня. Подробнее о договоренностях

Тем временем сенаторы США представили законопроект о санкциях против Турции из-за ее «военного вторжения» на север Сирии. Они предложили, в частности, ограничить продажу оружия Анкаре, а также ввести санкции против «российской поддержки» президента Сирии Башара Асада.

Члены Совета по правам человека (СПЧ) готовятся передать Владимиру Путину коллективное обращение с просьбой оставить Михаила Федотова на должности главы СПЧ, сообщил “Ъ” источник в совете. Под обращением подписалось уже 30 членов СПЧ из 50. Об ожидающихся в СПЧ переменах

Как стало известно “Ъ”, начальнику войск связи и замглавы Генштаба генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в причастности к хищению 2,2 млрд руб. В ближайшее время следствие планирует отстранить его от должности, а для погашения ущерба арестовать его имущество.

Глава Минэнерго США Рик Перри покинет пост к концу 2019 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру на замену министру.

Как узнал “Ъ”, Минпромторг может оставить без изменений как текущий уровень барьера для импорта машин, так и правила распределения компенсаций утильсбора. К вопросу повышения утильсбора теперь предлагается вернуться в 2021 году.

О предстоящих 18 октября событиях — в анонсе “Ъ”.