Главные анонсы 17 октября

Президент РФ Владимир Путин в Москве посетит Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова. Там господин Путин встретится с выдающимися выпускниками института.

Мосгорсуд проведет первое заседание по существу по делу экс-руководителя столичного управления СКР Александра Дрыманова. Его и двух фигурантов дела обвиняют в получении взятки в размере $1 млн. Подробнее

В Нью-Йорке (США) пройдут судебные слушания по делу задержанных в США бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Они обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Ранее суд выпустил их под залог $1 млн.

В Турции должна состояться встреча президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом. На ней планируется обсудить ситуацию в Сирии. О военной операции в Сирии Турция объявила 9 октября. США ввели санкции против двух министерств правительства страны и нескольких членов высшего руководства. Также администрация повысила пошлины на турецкую сталь. О санкциях

В Каталонии (Испания) пройдет студенческая акция протеста, протесты продолжатся 18 октября. Кроме того, в Мадриде пройдет забастовка сотрудников метрополитена, а в Севилье ожидаются протестные акции таксистов. О протестах

В Швеции апелляционный суд округа Свеа завершит слушания по апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о транзите газа. В феврале Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза»: «Газпром» должен будет заплатить украинской компании $4,6 млрд за недостаточные объемы транзита в 2009–2017 годах. Подробнее