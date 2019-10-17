СМИ сообщили о планах главы Минэнерго США подать в отставку

Министр энергетики США Рик Перри уведомил президента США Дональда Трампа, что скоро покинет свой пост, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Аналогичную информацию приводят собеседники The New York Times, Reuters и AP. Когда именно намерен уйти министр, неизвестно.

О запланированной на ноябрь отставке господина Перри ранее сообщали источники Politico. Предполагалось, что Минэнерго как минимум на некоторое время возглавит его заместитель Дэн Бруйетт. Сам глава министерства, однако, сказал, что не намерен покидать пост.

Как утверждали источники Politico, господин Перри призывал президента Украины Владимира Зеленского изменить систему правления «Нафтогаза» и включить в расширенный совет директоров компании представителей США. После этого демократы направили Рику Перри письмо с вопросами в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. В письме они, в частности, запросили у министра информацию о его майской поездке на Украину.

Напомним, процедура импичмента президента США была инициирована из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины. Выяснилось, что в ходе беседы господин Трамп попросил своего украинскного коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

Насколько вероятна отставка президента США, читайте в материале “Ъ”.