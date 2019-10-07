Глава Минэнерго США опроверг информацию о своей отставке

Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Литве заявил о том, что не собирается уходить в отставку в ноябре. Так он прокомментировал последние сообщения в СМИ.

«Я здесь, я служу. Они пишут эту историю по меньшей мере девять месяцев. Наверное, однажды они угадают (дату отставки.— “Ъ”). Но это не произойдет сегодня, завтра или в следующем месяце»,— сказал господин Перри (цитата по Reuters).

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что господин Перри в следующем месяце намерен объявить об отставке. Ожидалось, что министерство как минимум на некоторое время возглавит его заместитель Дэн Бруйетт. До этого о возможной отставке господина Перри сообщали в апреле, тогда в министерстве также опровергли эту информацию.

5 октября источники Politico сообщили, что господин Перри призывал президента Украины изменить систему правления «Нафтогаза» и включить в расширенный совет директоров компании представителей США. Несколько дней назад демократы отправили Рику Перри письмо с вопросами в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. В письме они запрашивали у министра подробную информацию о его майской поездке на Украину.

Процедура импичмента господина Трампа была инициирована из-за телефонного разговора президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Насколько вероятна отставка президента США — в материале “Ъ” «Что нужно знать об импичменте Трампа».