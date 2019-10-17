США уничтожили оставленные после отвода войск в Сирии боеприпасы

Два американских истребителя F-15E международной антитеррористической коалиции 16 октября нанесли удар по цементному заводу со складом боеприпасов, которые остались после отвода войск США в Сирии, сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс в Twitter. По его словам, это было сделано для того, чтобы снизить военную ценность объекта.

США вывели свои войска с севера Сирии из-за турецкой военной операции. Перед этим Дональд Трамп заявил, что американцам пора выйти из «нелепых бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Военная операция вызвала обеспокоенность у многих стран, в частности, о своих опасениях заявили члены Совбеза ООН.

Подробнее о развитии конфликта — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».