Отходы набирают аппаратный вес

Доработанный Минприроды проект реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) — с ним не согласны ни бизнес, ни Минфин, ни ученые — по-прежнему предлагает лишить компании права самостоятельно управлять отходами, обязать их платить новый налог, а распорядителем его поступлений в специальный фонд сделать госкомпанию «Российский экологический оператор». Новая версия документа предлагает даже расширить налог поправкой на «экологический след» упаковки. Вице-премьер Алексей Гордеев, поручивший разработать документ, не обсуждает его концепцию — по его словам, окончательное решение еще не принято.

Минприроды настаивает на том, что решить проблему низкой результативности реформы рынка отходов в России можно, лишь сузив ответственность бизнеса до уплаты налога — и дав возможность госкомпании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) распоряжаться этими средствами через спецфонд (свежий проект концепции совершенствования института РОП ведомства есть у “Ъ”, в министерстве его не комментируют). Подход Минприроды (“Ъ” писал о нем 1 октября) не изменился, несмотря на принципиальное несогласие с ним Минфина, бизнеса и экспертов. Более того, помимо объединения действующих экологического и утилизационного сборов в один Минприроды теперь предлагает включить в его расчет не только инвестнадбавку, но и коэффициент «экологического следа», учитывающий экологичность упаковки. Среди других новаций проекта — понятие «вторичных материальных ресурсов», льготы по НДС для их заготовителей и льготы по НДФЛ для граждан, которые получают доходы от их сдачи, а также обязанность потребителей раздельно собирать отходы товаров и упаковки и сдавать их на пункты приема.

В Минфине “Ъ” пояснили: «публично-правовые компании не могут являться распорядителями бюджетных средств», а экологический сбор уже является целевым и по закону направляется регионам в виде субсидий на софинансирование региональных программ в области обращения с отходами с приоритетом утилизации отходов в счет обязательств плательщиков сбора. Свидетельств недостаточной эффективности региональных программ и необходимости отказа от их реализации в Минфине не видят. Там напоминают, что бюджетная реформа ликвидировала целевые фонды, и отмечают, что «объединения экологического и утилизационного сборов (инициатива Минприроды.— “Ъ”) в настоящее время не планируется».

В Минприроды необходимость «совершенствования института» введенной в 2015 году РОП объясняют ее «неоправданно низкой эффективностью» — средний уровень переработки в РФ не превышает 5–9% по сравнению с 60% в ЕС. Впрочем, исполнительный директор РусПЭК Любовь Меланевская напоминает, что в ЕС этот институт создавался бизнесом, а не государством и действует около 40 лет, а нормативы утилизации повышались постепенно (в августе Минприроды предлагало ввести норматив утилизации товаров и упаковки в 100%).

Другие аргументы необходимости реформы РОП изложил “Ъ” вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий отрасль. «Это необоснованно низкая плата производителей за ту или иную упакованную продукцию, слабое администрирование платежей, отсутствие системы операторов, ответственных за утилизацию упаковки»,— говорит он. Господин Гордеев (возглавляет набсовет ППК РЭО) ссылается на опыт «передовых европейских стран», в частности, Германии, где существует организация «Зеленая точка», «куда все производители уплачивают утилизационный сбор, а затем оператор распределяет средства между организациями, которые обязаны выполнить задачи по утилизации упаковки».

Впрочем, как Минприроды, так и вице-премьер, приводя этот пример, не уточняют, что это частный оператор, созданный бизнесом. «Польша и Хорватия, где оператор государственный, не преуспели в управлении отходами»,— замечает госпожа Меланевская. «Апелляция Минприроды к неудовлетворительной работе системы РОП подтверждает несостоятельность госорганов в создании четких и исполнимых правил и эффективном администрировании принятых решений. Госоператор — это попытка навязать госуслугу предпринимателям за их же деньги. Нелепость происходящего и отсутствие достойных аргументов не смущает мощнейшее лобби по размножению госоператоров всего на свете»,— говорит директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов. Отметим, в консультативном совете по иностранным инвестициям также констатируют, что развитие инициативы Минприроды отменяет реализуемое компаниями—членами КСИИ самостоятельное исполнение РОП, из-за чего они потеряют инвестиции и поднимут цены, пострадает и инвестклимат РФ, а проблемы нынешней системы созданы самими чиновниками.

В аппарате Алексея Гордеева “Ъ” заверили, что окончательного решения в отношении концепции еще не принято. Сам вице-премьер не ответил на прямые вопросы о том, согласен ли он с предложениями Минприроды о введении моратория на РОП, создании фонда и повышении налогов. «Ведется активное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — министерствами, бизнес-сообществом, регионами, экспертами. Проект концепции будет рассматриваться на правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами»,— заявил господин Гордеев. Представители бизнеса заверяют “Ъ”, что ни одной рабочей группы по упаковке с участием бизнеса в Минприроды так и не состоялось.

Алексей Шаповалов, Анна Васильева