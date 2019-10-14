Матвиенко выступила против возвращения смертной казни

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что в России не нужно возвращать смертную казнь. Дискуссия об этом развернулась в связи с убийством девятилетней девочки в Саратове. После трагедии Госдума провела опрос среди россиян во «ВКонтакте», и большинство из них высказались «за».

«В свое время Россия сделала стратегический цивилизационный выбор. И я сторонница того, что вектор не надо менять, что не нужно вводить смертную казнь. Этого делать нельзя»,— сказала госпожа Матвиенко журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее против смертной казни также выступил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов. По его словам, даже при идеальной судебной системе не исключена возможность ошибки.

В России последний смертный приговор вынесли в 1996 году. К такому наказанию приговорили Сергея Головкина, который убил 11 мальчиков в Москве. Мораторий на смертную казнь в России действует с момента вступления страны в Совет Европы. В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.

О дискуссии вокруг смертной казни в России читайте в материале “Ъ” «Возвращение на казнь».