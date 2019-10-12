Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован

Суд арестовал 35-летнего жителя Саратова, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России (СКР). На какой срок мужчина заключен под стражу, в СКР не уточнили.

Елизавета К. пропала без вести утром 9 октября. Тело ребенка обнаружили спустя сутки, в ночь на 11 октября в гаражном массиве. Предполагаемым убийцей оказался ранее судимый за изнасилование Михаил Туватин. Участвовавшие в поисках девочки добровольцы устроили стихийный митинг, требуя от полиции выдать им задержанного. В Госдуме отреагировали на убийство, устроив опрос о необходимости вернуть смертную казнь.

Отношение к смертной казни в России и мире — в инфографике “Ъ” Читать далее

Подробнее о резонансном деле — в публикации “Ъ” «За школьницу вступилась толпа».

О вероятности снятия моратория на смертную казнь в России читайте в материале “Ъ”.