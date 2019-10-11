«Получается двойная санкционная история»

«Роснефть» может получить почти 50% акций американской нефтяной компании Citgo. Передать пакет российской корпорации может венесуэльская PDVSA, которой сейчас принадлежат бумаги американского нефтепереработчика, пишет газета Miami Herald. Это произойдет, если венесуэльская компания не выплатит почти $1 млрд по бондам и в ситуацию не вмешается американский Минфин. Сможет ли «Роснефть» воспользоваться американским активом? Ситуацию ведущему Марату Кашину прокомментировал глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

— Как получилось, что почти половина американской корпорации оказалась сначала под контролем Венесуэлы, а теперь может перейти к российской корпорации, которая тоже под американскими санкциями находится?

— Все очень просто: Венесуэла являлась крупным поставщиком нефти на территорию Соединенных Штатов, ей казалось логичным, что нужно продлять производственную цепочку, становиться собственником перерабатывающих заводов в Штатах и, соответственно, заниматься уже продажей конечных продуктов, что, по идее, должно было повысить маржу от их операций. С точки бизнеса, конечно, логика в этом, наверное, была.

Но с точки зрения политической конъюнктуры очевидно совершенно, что это было не слишком дальновидным решением.





Не надо, наверное, повторять про политические отношения между США и Венесуэлой. Введение жестких санкций против Венесуэлы и государственной компании PDVSA было делом времени, поэтому данные активы и подвисли.

«Роснефть», как вы знаете, достаточно давно дружит с Венесуэлой, уверяет, что это стратегически правильное направление. У меня всегда это вызывало огромное количество вопросов. Откуда такое увлечение Венесуэлой? Венесуэла получала кредиты от «Роснефти», «Роснефть» пошла в проекты по добыче и все время уверяла, что это стратегически очень выгодная вещь. Я всегда задавал вопросы: зачем крупнейшая нефтяная государственная российская компания инвестирует миллиарды долларов в Венесуэле? При этом, например, сейчас компания «Роснефть» просит колоссальные льготы — 2,6 трлн руб. — по Арктике. Если у тебя есть лишние миллиарды для Венесуэлы, зачем тебе тогда арктические льготы от нашего бюджета? Ведь это же государственная компания. «Роснефть» объясняла увлечение и большими запасами, и политическими аспектами.

«Роснефть» считает, что она все делает правильно. И раз ей говорят, что Венесуэла – это ошибка, она будет доказывать, что это не ошибка, и продолжать туда вложения, спасать PDVSA. И это только утяжеляло положение «Роснефти» на американском рынке. Были подозрения, что «Роснефть» помогает PDVSA обойти американские санкции — был скандал, «Роснефть» все решительно опровергала, обещала суды. Но тем не менее, очевидно, что «Роснефть» сама находится под американскими санкциями. Она получит 49,9% акций Citgo, они перешли к ней как залог. Что делать с этими акциями?

— Что это за компания Citgo, насколько она крупная и серьезная? И какие преимущества появляются у «Роснефти»?

— В нее входит несколько американских НПЗ. Конечно, на фоне того, что американский рынок гигантский, мягко говоря, это не самый крупный актив. Но, тем не менее, эти активы вообще она получила в залог кредита, там порядка 1,5 млрд было выдано, то есть это достаточно серьезный актив. Но что с ним делать-то? Поставки венесуэльской нефти на него сейчас невозможны, «Роснефть» в Соединенных Штатах работать не может.

Тут получается как бы двойная санкционная история.

И совершенно пока для меня лично непонятно, как этот актив вообще может функционировать нормально, как его продать. Наверное, там будут попытки найти какие-то схемы. Но мы же тоже понимаем, что внимание к этой истории будет очень большое, любые попытки найти какие-то обходные пути — будь то функционирование компании, будь то ее продажа хоть за какую-то приемлемую цену — будут вызывать огромное внимание американских регуляторов. Не исключаю, что там еще несколько скандалов возникнет.