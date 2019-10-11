Трамп допустил посредничество между Турцией и курдами в Сирии

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон может выступить посредником между Турцией и курдами в Сирии. 9 октября Анкара начала на севере Сирии операцию «Источник мира». В ходе военных действий погибли уже более 100 человек.

Господин Трамп заявил, что США победили «Исламское государство» (запрещено в РФ) в Сирии и вывели свои войска из района, в котором идет турецкая операция. «У нас есть три варианта: отправить туда тысячи солдат и выиграть военным путем, нанести серьезный удар по Турции санкциями или выступить посредниками сделки между Турцией и курдами!» — написал президент США в Twitter. Какой из этих вариантов предпочтительнее, он не сказал.

Турция хочет занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Анкара считает курдов террористам, однако тех поддерживают США. МИД России уже призвал Дамаск и курдов к диалогу для урегулирования конфликта.

Подробности операции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».