Зеленский отрицает давление США по смене главы «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что министр энергетики США Рик Перри требовал сменить предправления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева. На соответствующий вопрос журналиста в ходе пресс-марафона он ответил: «Нет»,— не уточняя подробностей.

Напомним, Politico со ссылкой на источники сообщало, что министр энергетики США призывал президента Украины изменить систему правления государственной компании «Нафтогаз» и включить в расширенный совет директоров компании представителей США. По информации издания, в качестве кандидатов в совет директоров «Нафтогаза» Рик Перри предлагал своих кандидатов, в том числе двух руководителей из энергетической отрасли из Техаса, родного штата министра.

Давление администрации Белого дома на Украину стало поводом для инициирования процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. Демократы считают, что в ходе телефонного разговора между американским и украинским президентами в июле 2019 года господин Трамп предложил господину Зеленскому начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника главы Белого дома на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

О позиции Киева в разразившемся в США политическом скандале — в материале “Ъ” «На Украину не давят, но она сопротивляется».