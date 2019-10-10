Греф не видит перспектив использования Libra в России

Президент Сбербанка Герман Греф сомневается в перспективах криптовалюты Facebook Libra в России. Он напоминает, что другие российские компании уже пытались реализовать аналогичные проекты.

Криптовалюта Libra должна появиться в 2020 году. Предполагается, что это будет «стейблкоин», то есть она будет обеспеченна национальными валютами и активами.

«Будем ли мы использовать Libra? Боюсь, что нет, потому что скорее все-таки в России у большого количества игроков были свои планы в этой части (в создании криптовалюты.— “Ъ”»,— сказал господин Греф на форуме Finopolis в Сочи (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению главы Сбербанка, нет причин спешить с регулированием криптовалюты в России. Он не видит угроз от «стейблкоинов», в отличие от биткона и от других традиционных криптовалют. «Сейчас шло обсуждение "стейблкоин". На мой взгляд, здесь тоже не надо спешить с регулированием. Я не верю ни в какие централизованные продвинутые системы... Я считаю, что нужно создавать условия для того, чтобы децентрализованные такого рода системы появлялись, все-таки сначала надо понаблюдать, как они будут развиваться»,— сказал господин Греф.

Вчера, 9 октября, комитет Конгресса США вызвал главу Facebook Марка Цукерберга на слушание. Ему намерены задать вопросы по криптовалюте. Еврокомиссия 7 октября отправила Facebook опросник по поводу Libra.

Подробнее о криптовалюте Libra — в материале “Ъ” «Криптовалюта особого Calibra».

Как Libra теряет поддержку,— в публикации “Ъ FM”.