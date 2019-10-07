Еврокомиссия отправила Facebook и Libra Association опросник о криптовалюте

Еврокомиссия направила Facebook и Libra Association опросник о криптовалюте Libra — европейские власти задали вопросы о ее возможном влиянии на финансовую стабильность, а также рисках отмывания денег с ее помощью и нарушения конфиденциальности данных. Financial Times написала о разосланном на прошлой неделе опроснике, который видели ее журналисты, в понедельник CNBC сообщил, что в ЕС подтвердили отправку такого опросника.

Тем самым Еврокомиссия пытается понять, каким образом регулировать в ЕС такой проект, как Libra, и можно ли одобрить использование такой криптовалюты в Европе в принципе. Европейские власти хотят получить разъяснения от Facebook и Libra Association о том, каким образом они будут бороться с возможностью отмывания денег, ухода от уплаты налогов и т. д. с помощью Libra и как будут защищать конфиденциальность данных пользователей.

В прошлую пятницу на фоне растущей критики в отношении криптовалюты против нее уже высказывались президент США Дональд Трамп и министр экономики Франции Брюно Ле Мер, а регуляторы США и ЕС проверяют ее возможное влияние на рынке — из проекта по запуску Libra вышел платежный сервис PayPal.

Яна Рождественская