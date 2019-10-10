Марка Цукерберга вызвали в Конгресс США из-за криптовалюты Libra

Главу Facebook Марка Цукерберга вызвали на слушание в Конгресс США, конгрессмены зададут ему вопросы о криптовалюте Libra, которую собирается запустить соцсеть. Об этом в среду, 9 октября, объявил комитет Конгресса по финансовым услугам. Господин Цукерберг предстанет перед Конгрессом 23 октября. Тема слушания заявлена как «Изучение Facebook и его влияния на финансовые сервисы и жилищный сектор».

Многие конгрессмены критически настроены к проекту Libra — глава комитета по финансовым услугам Максин Уотерс и ряд других депутатов уже призывали соцсеть отказаться от планов по запуску криптовалюты. На этой неделе несколько сенаторов направили письмо платежным компаниям Visa, Mastercard и Stripe, которые участвуют в проекте по запуску Libra, выразив беспокойство по поводу соответствия криптовалюты существующим регулятивным нормам финансового рынка. «Если вы примете в этом участие, вы можете ожидать пристального внимания со стороны регуляторов не только к платежной деятельности, связанной с Libra, но и ко всей прочей платежной деятельности», — написали сенаторы.

В последние дни давление на Libra усилилось. В прошлую пятницу из проекта по запуску Libra вышел Paypal, а несколько дней назад стало известно, что Еврокомиссия направила Facebook и Libra Association опросник о возможном влиянии криптовалюты на финансовую стабильность, а также рисках отмывания денег с ее помощью и нарушения конфиденциальности персональных данных.

О презентации Libra — в публикации “Ъ” «Криптовалюта особого Calibra».

Яна Рождественская